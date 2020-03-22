В Идлибе начали борьбу с коронавирусом

Сирийская оппозиция начала профилактику против коронавируса. На улицах в провинции Идлиб появились медики в спецкостюмах.
В провинции Идлиб начались профилактические мероприятия. Их целью стала борьба с коронавирусом. Идлибские телеграм-каналы опубликовали фото мужчины в белых защитных костюмах.
«В Идлибе начались профилактические меры для борьбы с коронавирусом», — это короткий комментарий снимков.
На улице развернуты палатки. Медики в Идлибе меряют температуру на улице у прохожих. Кроме того, они обеззараживают помещения.
Идлиб попал в мировую повестку после обострения обстановки. Там произошли столкновения сирийской оппозицией с армией Башара Асада. В начале марта в Россию вылетел президент Турции для переговоров с Путиным. Лидеры договорились о перемирии в регионе.