В Идлибе начали борьбу с коронавирусом

Аргументы Недели → В мире 13+

22 марта 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал "Life как она есть"

фото медиков из Идлиба

Сирийская оппозиция начала профилактику против коронавируса. На улицах в провинции Идлиб появились медики в спецкостюмах.

В провинции Идлиб начались профилактические мероприятия. Их целью стала борьба с коронавирусом. Идлибские телеграм-каналы опубликовали фото мужчины в белых защитных костюмах.

«В Идлибе начались профилактические меры для борьбы с коронавирусом», — это короткий комментарий снимков.

На улице развернуты палатки. Медики в Идлибе меряют температуру на улице у прохожих. Кроме того, они обеззараживают помещения.

Идлиб попал в мировую повестку после обострения обстановки. Там произошли столкновения сирийской оппозицией с армией Башара Асада. В начале марта в Россию вылетел президент Турции для переговоров с Путиным. Лидеры договорились о перемирии в регионе.