Филарет предположил, за что человечеству послан коронавирус

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22 марта 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет рассказал, что, по его мнению, вызвало пандемию коронавируса COVID-19. Он обвинил в эпидемии представителей ЛГБТ-сообщества.

Филарет заявил, что при помощи опасной инфекции Бог хочет покарать людей за однополые связи. Глава УПЦ КП напомнил, что, согласно Библии, по этой же причине были сожжены Содом и Гоморра.

Также он рассказал, насколько причастие может быть опасным в свете обстановки с распространением коронавируса. «Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: "Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?» - считает Филарет.