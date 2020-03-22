Вьетнам ввел запрет на въезд в страну иностранных граждан

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22 марта 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

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Вьетнам с 22 марта вводит запрет на въезд на свою территорию иностранных граждан для предотвращения проникновения в страну коронавирусной инфекции. Власти Вьетнама будут пускать только лиц, прибывающих в республику с дипломатическими или официальными целями.

Решение о закрытии въезда для иностранцев принято кабмином "для эффективного осуществления мер по предотвращению и контролю за распространением коронавируса".

Ранее на этой неделе правительство Вьетнама объявило о прекращении выдачи всех видов въездных виз и разрешений на безвизовый въезд иностранцам. Вьетнамские власти ввели обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за границы. Введены ограничения на посещение курортных районов для иностранцев-туристов, уже находящихся на территории страны.

Для борьбы с распространением коронавируса во Вьетнаме с конца января действует режим эпидемиологической угрозы.

По всему Вьетнами закрыты детсады, школы, вузы. Отменены массовые мероприятия, закрыты для посещения общественные места, на ограниченный режим работы переведены местные учреждения и организации.

Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге провели исследование и оценили средний инкубационный период коронавируса COVID-19.