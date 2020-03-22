Специалисты определили средний инкубационный период коронавируса COVID-19

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22 марта 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com

Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге провели исследование и оценили средний инкубационный период коронавируса COVID-19. Данные вычислены на основе анализа общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19, - сообщает Роспотребнадзор.

Средний инкубационный период заболевания составляет пять дней, 5,1 дня, как уточнили американские ученые.

Как установили специалисты, у более чем 97% инфицированных симптомы коронавируса проявляются в течение 11,5 дня после заражения.

Роспотребнадзор считает, что таким образом подтверждается необходимость 14-дневного карантинного периода для лиц с подозрением на коронавирус. Только у 101 человека из 10 тысяч, медицинские данные которых изучались и анализировались, симптомы проявятся после выхода из карантина.

Количество заразившихся коронавирусом нового типа по всему миру превысило 300 тысяч человек. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил, что к настоящему моменту нет доказательств того, что коронавирус может распространяться через воду из-под крана.