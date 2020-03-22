АВС: В США зафиксирован рост продаж огнестрельного оружия на фоне распространения коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

22 марта 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В США установлен рост продаж огнестрельного оружия на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019. В Штатах для приобретения огнестрельного оружия необходимо предоставить в полицию биографию.

Значительный рост продаж "огнестрела" зафиксировали частные компании и полиция нескольких штатов, - передал телеканал ABC.

Общенациональная статистика по продаже оружия, которую собирает ФБР, будет доступна в апреле. По сведениям полиции Пенсильвании, 17 марта в этом штате проверки биографии прошли 4,3 тысячи человек.

Такие проверки в этот день год назад провели для 1,3 тысячи американцев.

Полиция в штате Колорадо сообщила о росте проверок в два раза за неделю с 16 марта. В течение аналогичного периода в 2019 году полицейские провели семь тысяч проверок, в этом году - 14 тыс. В Вирджинии число проверок в марте увеличилось более чем в три раза.

В феврале один из американских онлайн-ретейлеров оружия сообщил о беспрецедентном росте выручки, на 309%, по сравнению с этим же месяцем в 2019 году.

Некоторые больницы в США из-за распространения коронавируса испытывают острую нехватку денежных средств.