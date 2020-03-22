Пандемия добра: как общество консолидируется в борьбе с коронавирусом

Аргументы Недели → В мире 13+

22 марта 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели», Людмила Черткова ]

Флешмоб #StayHome. Фото: соцсети

Пока некоторые альтернативно одаренные блогеры облизывают унитазы в общественных местах, сохранившие ясный рассудок люди затевают гораздо более конструктивные челленджи и флешмобы.

Пандемия коронавируса вместе с карантином принесла нам удивительную возможность понаблюдать за реакцией общества, привыкшего к относительно безопасному миру, на реальную угрозу. Уже сейчас понятно, что после Covid-19 мир уже никогда не станет прежним. Когда-нибудь об этом будут писать научные работы по экономике, психологии и другим дисциплинам, ну а прямо сейчас каждый реагирует на ситуацию, как умеет: от первых лиц государств до последнего офисного сотрудника, отправленного на удаленку в связи с карантином.

Приходя в себя от паники и волны фейков первых дней эпидемии, связанных с недостатком информации об угрозе, люди в основном начали осознавать происходящее и пытаться внести свою посильную лепту в борьбу с инфекцией. Резко сменились приоритеты – точней сказать, вернулись нормальные человеческие приоритеты: семья, забота о близких, соблюдение правил гигиены; героями снова стали врачи, а не футболисты; вновь актуализировался вопрос о безусловной ценности человеческой жизни.

Впрочем, некоторые бесшабашные хайпожоры продолжают попытки удержать внимание, облизывая унитазы в общественных местах, но здесь можно лишь покрутить пальцем у виска и вспомнить врача, который ждет таких пациентов. Люди, сохранившие здравомыслие в этот непростой период, действуют конструктивно и предлагают к ним присоединиться. Приведем несколько примеров.

Первыми, естественно, на битву с неведомой прежде инфекцией поднялись медики. Сбиваясь с ног от взрывного роста количества зараженных, работая на пределе человеческих возможностей, врачи воззвали к обществу: «Мы остаемся на работе для вас. Пожалуйста, оставайтесь дома для нас!». И этот призыв #StayHome был услышан и поддержан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚜ЛАВКА УКРАШЕНИЙ ⚜ (@laimasline)19 Мар 2020 в 8:41 PDT

«Так выглядит итальянский врач после нескольких суток работы. Для меня он – настоящий Герой. Как и другие доктора, сотрудники скорой помощи, медсестры и санитары. Они – герои сегодняшнего дня. Они находятся на самой передовой войны с вирусом, который охватил всю нашу планету. Они рискуют собой ради каждого из нас. И я прошу поддержать медицинских работников! Подвезите, помогите средствами индивидуальной защиты – это самое малое, что вы можете сделать, но это необходимо для нас всех», - написал на своей странице политик Алексей Журавко. Флешмобы #подвезимедика и #помогимедику уже набирают обороты в соцсетях.

Многие знаменитости устроили #мойдодырчеллендж – они выкладывают в соцсети видео с тщательным мытьем рук, напоминая, таким образом, о необходимости соблюдать правила личной гигиены. Спортсмены и тренеры запускают свои флешмобы: Сергей Бадюк продолжает свои регулярные занятия #шантипрактика, используя медицинские маски, а Роман Гречин предлагает своим подписчикам: #заразись_здорововирусом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Бадюк (@sergei_badyuk)21 Мар 2020 в 5:42 PDT

Еще одну акцию запустили жители многоквартирных домов во многих городах, и не только в России. Этот флешмоб можно найти в сети по хэштегам #ковид2019хелп, #помогисоседуедой и #соседство.

Наблюдая за происходящим, хотелось бы отметить два момента. Во-первых, общество в целом оправилось от испуга, осознало, что эта угроза касается каждого, и начало консолидироваться. И во-вторых, коронавирус отчетливо показал, кто есть кто в этом мире – начиная с целых государств вплоть до каждого отдельно взятого гражданина.