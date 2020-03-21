Вывод турецких войск из Идлиба оказался фейком

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21 марта 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Реджеп Эроган на фото Globallookpress/ Xinhua

Турция не планирует выводить войска из провинции Идлиб. Ранее в СМИ появилась информация о том, что военные уходят из Сирии. Турецкое минобороны сообщило, что это фейк.

Анкара придерживается достигнутых с Москвой договоренностей. Эрдоган договорился с Путиным о перемирии в провинции Идлиб. Сейчас там контролирует ситуацию российско-турецкий патруль. Его маршрут проложен по трассе М-4.

Накануне появилась информация о выводе турецких войск из Идлиба. Она оказалась ложной. Турецкое министерство национальной обороны пояснило, что новость о выводе объединенной группировки турецких войск является ложной.

Идлиб попал в мировую повестку после того, как там обострилась ситуация. В короткое время сирийская оппозиция сумела взять большую территорию под свой контроль.