В Идлибе может снова обостриться обстановка

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18 марта 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: видео Фарука Шами

кадр из видео Фарука Шами

Люди вышли на митинги против договоренности Москвы и Анкары. Подобного не было с 2011 года. Об этом рассказал репортер Фарук Шами, который сейчас находится в провинции Идлиб.

Сейчас в сирийской провинции Идлиб относительное затишье. После обострения обстановки и попытки перекрытия трассы М-4, на которой началось совместное российско-турецкое патрулирование, особых новостей из региона нет. В этот период затишья Фарук Шами и выступил с анализом произошедшего.

«На трассе М-4 люди перекрыли дорогу и выражают свои протест против договоренностей», — напомнил журналист: «Сейчас мы видим, что народ, как будто, поднялся духом. И народ, как будто, вернул, вот, эти моменты 2011 года. Революция заново начинается».

Репортер Фарук Шами находится в Идлибе. Ранее он рассказывал о городе-призраке. А также публиковал интервью с инструктором бойцов сирийской оппозиции.