Во Франции врачи подали в суд на власти из-за коронавируса

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21 марта 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Французские медики обвинили премьер-министра в управлении кризисом, который был вызван коронавирусом. Подробности обвинения рассказали французские СМИ.

Помимо самого премьера, Эдуарда Филиппа, фигурантом иска стала бывшая глава французского минздрава Агнесса Бузина. Им вменили в вину бездействие.

О риске распространения коронавируса официальному Парижу стало известно заранее. Однако никакие меры не были предприняты.

«Адвокат врачей заявил о необходимости расследования», — сообщили французские СМИ: «Это поможет выявить данные, которые правительство скрывает от народа».

Во Франции ситуация с коронавирусом достаточно серьезная. Накануне там за одни сутки 1600 человек заразились COVID-19. В стране объявлен карантин. За выход на улицу без объяснительной французов штрафуют.