Самопровозглашенная Луганская народная республика закрывает въезд на свою территорию со стороны Украины, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Руководство ЛНР готовится закрыть границу с Украиной: глава народной республики Леонид Пасечник подписал указ, запрещающий въезд на ее территорию из Украины. Документ вступит в силу с 00:00 23 марта. Причина проста – недопущение распространения коронавируса.
Ранее стало известно о закрытии украинской границы для населения ЛДНР. Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов объяснил это решение украинских властей сэкономить на выплате пенсий населению Донбасса.