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ЛНР готовится закрыть границу с Украиной

, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм-канал Раньше всех

ЛНР готовится закрыть границу с Украиной
Фото: Pixabay.com

Самопровозглашенная Луганская народная республика закрывает въезд на свою территорию со стороны Украины, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Руководство ЛНР готовится закрыть границу с Украиной: глава народной республики Леонид Пасечник подписал указ, запрещающий въезд на ее территорию из Украины. Документ вступит в силу с 00:00 23 марта. Причина проста – недопущение распространения коронавируса.

Ранее стало известно о закрытии украинской границы для населения ЛДНР. Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов объяснил это решение украинских властей сэкономить на выплате пенсий населению Донбасса.

ЛЧ

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