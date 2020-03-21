Режим ЧП объявлен в Грузии из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19

Режим чрезвычайного положения (ЧП) объявлен в Грузии из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 21 марта подписала указ о введении в стране режима ЧП из-за коронавирусной инфекции.
К Саломе Зурабишвили обратилось правительство, чтобы она ввелу указ о введении режима ЧС на один месяц до 21 апреля.
Президент Грузии подписала указ о объявила, что сейчас ситуация серьёзна, и возможно ухудшение., так как пока нет способа излечить болезнь. "Я принимаю решение и объявляю чрезвычайное положение на территории всей Грузии. Это решение вступает в силу с начала объявления", — заявила Зурабишвили.
Грузинский премьер Георгий Гахария разъяснил, какие меры подразумевает режим ЧП: вводятся ограничения на воздушные и сухопутные перевозки, за исключением грузовых, правительству Грузии позволено "в случае необходимости ограничить право на собственность и использовать имущество физических и юридических лиц в целях карантина или изоляции".
Также запрещается сбор граждан более 10 человек, люди, нарушившие правила карантина, будут принудительно помещено в соответствующее учреждение и в отношении них будут применены санкции. "Нарушение чрезвычайного режима физическими или юридическими лицами влечет административную ответственность", - подчеркнул премьер.
Правительство, в случае необходимости, сможет осуществить повсеместную мобилизацию лиц, работающих в сфере медицины и образования.
Власти Грузии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией ранее закрыли границы с рядом стран. С 20 марта Тбилиси объявил о прекращении авиасообщениеия со всеми странами.