Режим ЧП объявлен в Грузии из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19

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21 марта 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Вид Тбилиси, фото: pexels.com

Режим чрезвычайного положения (ЧП) объявлен в Грузии из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 21 марта подписала указ о введении в стране режима ЧП из-за коронавирусной инфекции.

К Саломе Зурабишвили обратилось правительство, чтобы она ввелу указ о введении режима ЧС на один месяц до 21 апреля.

Президент Грузии подписала указ о объявила, что сейчас ситуация серьёзна, и возможно ухудшение., так как пока нет способа излечить болезнь. "Я принимаю решение и объявляю чрезвычайное положение на территории всей Грузии. Это решение вступает в силу с начала объявления", — заявила Зурабишвили.

Грузинский премьер Георгий Гахария разъяснил, какие меры подразумевает режим ЧП: вводятся ограничения на воздушные и сухопутные перевозки, за исключением грузовых, правительству Грузии позволено "в случае необходимости ограничить право на собственность и использовать имущество физических и юридических лиц в целях карантина или изоляции".

Также запрещается сбор граждан более 10 человек, люди, нарушившие правила карантина, будут принудительно помещено в соответствующее учреждение и в отношении них будут применены санкции. "Нарушение чрезвычайного режима физическими или юридическими лицами влечет административную ответственность", - подчеркнул премьер.

Правительство, в случае необходимости, сможет осуществить повсеместную мобилизацию лиц, работающих в сфере медицины и образования.

Власти Грузии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией ранее закрыли границы с рядом стран. С 20 марта Тбилиси объявил о прекращении авиасообщениеия со всеми странами.