Токаев заявил, что «мир столкнулся с невиданным по своим последствиям испытанием»

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21 марта 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе поздравления своих граждан с весенним праздником Наурыз мейрамы заявил, что страна справится с выпавшими на ее долю трудностями.

«К сожалению, в нынешнем году праздник Наурыз проходит в необычной обстановке. Угрожающее распространение коронавируса, ставшего пандемией, нанесло серьезный ущерб глобальной экономике, отрицательно повлияло и на нашу страну. Весь мир столкнулся с невиданным по своим последствиям испытанием», - высказал президент.

Токаев напомнил, что в стране введен режим чрезвычайного положения, а также отметил, что специально созданная государственная комиссия принимает конкретные меры по защите здоровья населения и стабилизации экономической ситуации. При этом глава государства пожелал гражданам «крепкого здоровья, больших успехов и благополучия в каждый дом».

«У меня нет сомнений в том, что вместе мы достойно справимся с этими колоссальными трудностями, проявим единство и сплоченность нашего народа», - заключил он.

Известно, что число зараженных на территории Казахстана достигло 52 человек, среди них подтвержденные случаи в Алма-Ате, Нур-Султане и Караганде.