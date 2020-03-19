В Казахстане сообщили о госпитализации 40-летнего россиянина с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате

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19 марта 2020, 07:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com

В Казахстане госпитализировали 40-летнего россиянина с коронавирусом COVID-19. По данным Министерства здравоохранения республики, гражданин России 1979 года рождения с коронавирусной инфекцией был доставлен в одну из больниц Алма-Аты, - сообщает kp.ru.

Врачи оценивают состояние здоровья российского гражданина как удовлетворительное. Он находится на карантине в стационаре.

Видеозапись заявления представителя Минздрава Казахстана опубликована на странице ведомства в Facebook.

По последним данным, в Казахстане подтверждены 37 случаев заражения коронавирусом, 19 из них зарегистрированы в Алма-Ате, еще 18 случаев – в Нур-Султане. В обоих городах введен карантин.

С понедельника, 16 марта, в Казахстане из-за коронавируса COVID-19 введен режим чрезвычайной ситуации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал граждан республики сохранять спокойствие с введением ЧС из-за коронавируса.

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