Украинский депутат рассказал о своих симптомах через неделю после заражения COVID-19

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21 марта 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов, у которого обнаружили новую коронавирусную инфекцию, рассказал о своем самочувствии. Соответствующее видеообращение политик опубликовал на своей странице в Facebook в пятницу, 20 марта.

«Температура утром была более-менее нормальная 37,3, сейчас приподнялась. Пью много жидкости», - поделился депутат, отметив, что к симптомам добавились жидкий стул и головокружение, усилился кашель.

По его словам, он не доверяет украинской медицине, поэтому не делал прививку от гриппа. Сам политик болеет уже неделю. Кроме того, Шахов призвал пользователей оперативно распространять полученную от него информацию о новом коронавирусе.

Известно, что супруга депутата тоже заразилась COVID-19.

Ранее сообщалось, что Сергей Шахов находится на амбулаторном лечении, он не госпитализирован.