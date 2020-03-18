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У депутата Верховной рады Украины Шахова подтвержден диагноз коронавирус

, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

У депутата Верховной рады Украины Шахова подтвержден диагноз коронавирус
pexels.com

У депутата Верховной рады Украины Сергея Шахова диагностирована коронавирусная инфекция COVID-2019/
Шахов в эфире телеканала «Наш» лично подтвердил, что у него диагностирован коронавирус.

Министерство здравоохранения Украины также подтвердило диагноз у депутата Рады.  В настоящее время Сергей Шахов находится на амбулаторном лечении, он не госпитализирован,  находится в режиме  самоизоляции.

По последним данным, коронавирусная инфекция выявлена на Украине у 14 человек. Две женщины скончались. Вспышки заболевания началась в конце прошлого года в Китае.

В России, по новым данным оперативного штаба, коронавирус диагностирован у 147 человек. Все заболевшие госпитализированы. В новой инфекционной больнице в Коммунарке (Новая Москва) один человек находился в тяжелом состоянии. Этот пациент излечился и выписан, сообщил главврач больницы.

 

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