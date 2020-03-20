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Герцогиня Кейт впервые за долгое время появилась на публике в строгом брючном костюме

, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Герцогиня Кейт впервые за долгое время появилась на публике в строгом брючном костюме
герцогиня Кэтрин, ALPR/AdMedia

Герцогиня Кембриджская Кэтрин удивила поклонников, появившись на публике в необычном наряде. В пятницу супруга принца Уильяма впервые за долгое время вышла в свет в строгом брючном костюме.

Кейт и Уильям посетили сотрудников Национальной службы здравоохранения Англии, которые занимаются вопросами защиты от коронавируса нового типа. Герцог и герцогиня поблагодарили их за работу в непростое время.

Для столь важного мероприятия Кэтрин выбрала не платье или юбку, а строгий брючный костюм пыльно-розового цвета, белую футболку и серые туфли-лодочки. Жена принца не стала нагружать образ украшениями, а также сделала сдержанную укладку.

 

 
 
 
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Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)20 Мар 2020 в 10:59 PDT

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