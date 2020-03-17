Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Источник утверждает, что Меган Маркл из-за зависти едва не разрушила брак и репутацию герцогини Кейт

, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Источник утверждает, что Меган Маркл из-за зависти едва не разрушила брак и репутацию герцогини Кейт
герцогини Кейт и Меган, SMG/ZUMAPRESS.com

Источник заявил, что Меган Маркл, пытаясь затмить герцогиню Кэтрин, едва не разрушила ее брак. По словам инсайдера, бывшая американская актриса очень плохо относилась к жене принца Уильяма.

Меган якобы невероятно завидовала популярности Кэтрин, ее идеальной семье и внешности. Источник уверяет, что экс-актрису злило, что на фоне герцогини Кембриджской она выглядела полной.

По словам инсайдера издания Blind Gossip, жена принца Гарри в какой-то момент решила внести разлад в отношения Кейт и Уильяма и якобы слила в прессу историю об измене принца с Роуз Ханбери – близкой подругой герцогини Кембриджской. Более того, журналисты полагают, что именно Меган запустила слухи о проблемах Кэтрин с весом и ее плохом отношении к детям. 

Подтверждений вышеуказанной информации "осведомленный источник", однако, не предоставил.

ЕТ

В мире

Политолог из Одессы определил вероятный срок смерти украинского государства

Политолог из Одессы определил вероятный срок смерти украинского государства

При сохранении нынешних тенденций украинское государство может умереть в ближайшие пять–десять лет. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Валерий Песецкий, политический эксперт из Одессы.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью