Источник утверждает, что Меган Маркл из-за зависти едва не разрушила брак и репутацию герцогини Кейт

Источник заявил, что Меган Маркл, пытаясь затмить герцогиню Кэтрин, едва не разрушила ее брак. По словам инсайдера, бывшая американская актриса очень плохо относилась к жене принца Уильяма.

Меган якобы невероятно завидовала популярности Кэтрин, ее идеальной семье и внешности. Источник уверяет, что экс-актрису злило, что на фоне герцогини Кембриджской она выглядела полной.

По словам инсайдера издания Blind Gossip, жена принца Гарри в какой-то момент решила внести разлад в отношения Кейт и Уильяма и якобы слила в прессу историю об измене принца с Роуз Ханбери – близкой подругой герцогини Кембриджской. Более того, журналисты полагают, что именно Меган запустила слухи о проблемах Кэтрин с весом и ее плохом отношении к детям.

Подтверждений вышеуказанной информации "осведомленный источник", однако, не предоставил.