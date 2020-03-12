Инсайдер рассказал о возможной причине «вражды» Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Инсайдер рассказал, с чего началась "вражда" герцогини Кэтрин и герцогини Меган. Женщины познакомились в 2017 году, когда пресса только узнала об отношениях американской актрисы и принца Гарри.

В мае того года состоялась свадьба младшей сестры герцогини Кембриджской Пиппы. Журналисты, ссылаясь на осведомленный источник, утверждают, что вся семья Миддлтон выступала против того, чтобы Меган Маркл приходила на торжество, полагая, что все внимание переключилось бы с невесты на нее.

Будущая жена принца Гарри на официальной церемонии так и не появилась, однако папарацци внимательно наблюдали за ее тайной встречей с младшим братом принца Уильяма неподалеку от места проведения свадьбы. Именно из-за этого бракосочетание Пиппы отошло на второй план. Инсайдер уверяет, что Кейт так и не смогла забыть поступок Меган.