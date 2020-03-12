Королевский биограф: принцы Уильям и Гарри нарушили клятву, данную матери

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12 марта 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

принцы Уильям и Гарри, Alpha Press/AdMedia

Королевский биограф Ингрид Сьюард, которая была близко знакома с трагически погибшей принцессой Дианой, заявила, что братья-принцы Уильям и Гарри нарушили обещание, которое дали своей матери.

Уильям и Гарри якобы пообещали маме никогда не разлучаться и всегда поддерживать друг друга, однако, в последнее время отношения братьев испортились. После недавней публичной встречи принцев и их жен на службе в Вестминстерском Аббатстве стало понятно, что родственники общаются очень холодно и держат друг друга на расстоянии.

Ингрид Сьюард полагает, что возврата к прошлым теплым отношениям, вероятнее всего, не будет. Королевский биограф отметила, что Меган Маркл удалось увести своего мужа из семьи и окончательно рассорить его с близкими.