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Появилось видео, на котором принц Уильям и герцогиня Кэтрин холодно здороваются с Гарри и Меган

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Появилось видео, на котором принц Уильям и герцогиня Кэтрин холодно здороваются с Гарри и Меган
герцогиня Меган и принц Гарри, Stephen Lock/Keystone Press Agency

Накануне принц Гарри и Меган Маркл в последний раз вышли в свет в статусе королевских особ. Герцогиня Кэтрин во время церковной службы в Вестминстерском аббатстве игнорировала семейную пару.

Когда Кейт и Уильям зашли в церковь, Меган и Гарри уже находились на своих местах. Герцог и герцогиня Сассекские улыбнулись родственникам, однако те поздоровались крайне сдержанно и в ту же секунду отвернулись.

На протяжении всей службы две семейные пары, в частности, братья-принцы не перекинулись ни словом, хотя Меган и Гарри с удовольствием беседовали с принцем Эдвардом и его женой Софи, которые сидели неподалеку. 

 

 
 
 
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Публикация от Meghan (fan page) (@_duchess_of_sussex)9 Мар 2020 в 8:07 PDT

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