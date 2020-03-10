Появилось видео, на котором принц Уильям и герцогиня Кэтрин холодно здороваются с Гарри и Меган

Накануне принц Гарри и Меган Маркл в последний раз вышли в свет в статусе королевских особ. Герцогиня Кэтрин во время церковной службы в Вестминстерском аббатстве игнорировала семейную пару.

Когда Кейт и Уильям зашли в церковь, Меган и Гарри уже находились на своих местах. Герцог и герцогиня Сассекские улыбнулись родственникам, однако те поздоровались крайне сдержанно и в ту же секунду отвернулись.

На протяжении всей службы две семейные пары, в частности, братья-принцы не перекинулись ни словом, хотя Меган и Гарри с удовольствием беседовали с принцем Эдвардом и его женой Софи, которые сидели неподалеку.