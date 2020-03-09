Меган Маркл в алом платье приковала к себе все взгляды на музыкальном фестивале

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9 марта 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

герцогиня Меган, I-Images/Keystone Press Agency

Герцогиня Сассекская Меган в алом платье приковала к себе все взгляды на музыкальном фестивале "Маунтбеттен" в Royal Albert Hall, который был посвящен 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Принц Гарри появился на мероприятии в парадной форме генерал-капитана королевских войск, а его супруга подобрала наряд в тон.

Меган выбрала для выхода в свет алое длинное платье с пелериной, замшевые красные лодочки и атласную сумочку такого же оттенка. Образ герцогиня дополнила бордовыми серьгами, выпрямленными распущенными волосами и макияжем с акцентом на глаза. Такой наряд буквально приковывал к жене принца взгляды присутствовавших на торжестве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Меган Маркл / Meghan Markle (@duchessofsussex_daily)7 Мар 2020 в 11:43 PST