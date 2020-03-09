Все новости >>

//В мире 13+

Меган Маркл в алом платье приковала к себе все взгляды на музыкальном фестивале

, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Меган Маркл в алом платье приковала к себе все взгляды на музыкальном фестивале
герцогиня Меган, I-Images/Keystone Press Agency

Герцогиня Сассекская Меган в алом платье приковала к себе все взгляды на музыкальном фестивале "Маунтбеттен" в Royal Albert Hall, который был посвящен 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Принц Гарри появился на мероприятии в парадной форме генерал-капитана королевских войск, а его супруга подобрала наряд в тон. 

Меган выбрала для выхода в свет алое длинное платье с пелериной, замшевые красные лодочки и атласную сумочку такого же оттенка. Образ герцогиня дополнила бордовыми серьгами, выпрямленными распущенными волосами и макияжем с акцентом на глаза. Такой наряд буквально приковывал к жене принца взгляды присутствовавших на торжестве.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Меган Маркл / Meghan Markle (@duchessofsussex_daily)7 Мар 2020 в 11:43 PST

ЕТ

//картина дня

В мире

На Украине поведали о желании премьера Шмыгаля получить от РФ миллиардную взятку за отмену блокады Крыма

Новый премьер Украины захотел получить от России миллиардную взятку за отмену блокады Крыма?

Борис Бабин, бывший «представитель президента Украины в Крыму», прокомментировал заявление нового главы правительства страны Дениса Шмыгаля о возможности прекратить водную блокаду полуострова.

Операцию по уничтожению малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью, произошедшего в июле 2014 года, организовали американцы. Такая версия изложена на страницах отечественных интернет-СМИ.

Операцию по уничтожению малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью, произошедшего в июле 2014 года, организовали…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

//новости ан

//новости ан

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отреагировал на заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что празднование…