Меган Маркл для посещения Королевского национального театра выбрала блузку за 38 долларов

Герцогиня Меган совершила визит в Королевский национальный театр, патроном которого она является. Для этого выхода супруга принца Гарри выбрала наряд, изюминкой которого стала блузка за 38 долларов.
Меган прибыла в театр в белоснежной блузе с прозрачными рукавами из масс-маркета и юбке-карандаше, сшитой именитым дизайнером. Образ она дополнила черной сумочкой, темными туфлями и сдержанным золотым кулоном. Также она сделала нейтральный макияж.
Отметим, что ранее Меган не появлялась на публике в столь недорогих вещах. Чаще масс-маркет и люкс в своих нарядах смешивает герцогиня Кейт.
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