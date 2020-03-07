Все новости >>

//В мире 13+

Меган Маркл для посещения Королевского национального театра выбрала блузку за 38 долларов

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

Меган Маркл для посещения Королевского национального театра выбрала блузку за 38 долларов
герцогиня Меган, I-Images/Keystone Press Agency

Герцогиня Меган совершила визит в Королевский национальный театр, патроном которого она является. Для этого выхода супруга принца Гарри выбрала наряд, изюминкой которого стала блузка за 38 долларов.

Меган прибыла в театр в белоснежной блузе с прозрачными рукавами из масс-маркета и юбке-карандаше, сшитой именитым дизайнером. Образ она дополнила черной сумочкой, темными туфлями и сдержанным золотым кулоном. Также она сделала нейтральный макияж.

Отметим, что ранее Меган не появлялась на публике в столь недорогих вещах. Чаще масс-маркет и люкс в своих нарядах смешивает герцогиня Кейт.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Titiblogs9ja (@titiblogs9ja)7 Мар 2020 в 12:16 PST

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Meghan (fan page) (@_duchess_of_sussex)6 Мар 2020 в 6:34 PST

ЕТ

//картина дня

Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с внезапной блокировкой карт. В банке ситуацию подтвердили и объяснили, что номера некоторых карт оказались скомпрометированы, что поставило под угрозу сохранность денежных средств.

Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с внезапной блокировкой карт. В банке ситуацию подтвердили и объяснили, что…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Певица Анастасия Вишневская в канун праздника 8 марта выступала Красноярске. К удивлению зрителей, прямо во время концерта дива свалилась со сцены в трехметровую…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан