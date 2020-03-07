Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына

//В мире 13+

7 марта 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Меган Маркл с сыном Арчи, ALPR/AdMedia

На днях принц Гарри и его жена Меган временно вернулись в Британию из Канады и посетили церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards. На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.

Гостья церемонии, супруг которой являлся номинантом премии, сделала Меган комплимент и отметила, что та прекрасно выглядит. Жена принца разговорилась с дамой и упомянула в беседе своего десятимесячного сына Арчи. Оказалось, что мальчик растет очень любознательным. "Ему интересно абсолютно все", – заметила Маркл.

Напомним, Меган решила не брать с собой в Великобританию малыша. Сообщается, что королева Елизавета II очень расстроилась из-за того, что не увидела правнука.