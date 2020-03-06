Меган Маркл выбрала для своего первого выхода после возвращения из Канады облегающее голубое платье

Герцог и герцогиня Сассекские накануне посетили церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards в Лондоне. Для своего первого выхода после возвращения из Канады Меган Маркл выбрала облегающее голубое платье.
38-летняя супруга принца Гарри приковала взгляды всех присутствовавших к себе, так как вышла в свет в очень ярком наряде. Меган надела платье-футляр голубого цвета, которое подчеркнуло ее фигуру, а также черные лодочки и клатч. Для мероприятия герцогиня выбрала довольно яркий макияж и строгую прическу.
На всех фотографиях, сделанных во время вручения премии, Меган и Гарри выглядят очень довольными и буквально светятся от счастья.
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