Все новости >>

//В мире 13+

Меган Маркл выбрала для своего первого выхода после возвращения из Канады облегающее голубое платье

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

Меган Маркл выбрала для своего первого выхода после возвращения из Канады облегающее голубое платье
герцогиня Меган, Stephen Lock/Keystone Press Agency

Герцог и герцогиня Сассекские накануне посетили церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards в Лондоне. Для своего первого выхода после возвращения из Канады Меган Маркл выбрала облегающее голубое платье.

38-летняя супруга принца Гарри приковала взгляды всех присутствовавших к себе, так как вышла в свет в очень ярком наряде. Меган надела платье-футляр голубого цвета, которое подчеркнуло ее фигуру, а также черные лодочки и клатч. Для мероприятия герцогиня выбрала довольно яркий макияж и строгую прическу.

На всех фотографиях, сделанных во время вручения премии, Меган и Гарри выглядят очень довольными и буквально светятся от счастья.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nija Box (@nijabox)5 Мар 2020 в 10:44 PST

ЕТ

//картина дня

В случае начала вооруженного противостояния с Турцией из-за ситуации в Сирии российский флот в Средиземном море будет разгромлен. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах СМИ.

В случае начала вооруженного противостояния с Турцией из-за ситуации в Сирии российский флот в Средиземном море будет…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Китайские журналисты были восхищены действиями России в ответ на провокационные маневры Соединенных Штатов в Черном море. Сотрудники СМИ полагают, что Москва преподала…

//новости ан

//новости ан

//новости ан