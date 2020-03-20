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В Вашингтоне выявлена первая смерть от коронавируса

, 21:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Вашингтоне выявлена первая смерть от коронавируса
Капитолий, pixabay.com
В пятницу, 20 марта, в Вашингтоне была зафиксирована первая смерть от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию сегодня вечером предоставила журналистам мэр столицы США Муриэл Баузер.
 
Сообщается, что от коронавирусной инфекции скончался 59-летний мужчина, который был доставлен в больницу на прошлой неделе с кашлем и высокой температурой.
 
В городском департаменте здравоохранения уточнили, что по состоянию на четверг в Вашингтоне был зафиксирован 71 случай заражения. В частности, заболел 8-летний ребенок и четверо граждан старше 60 лет. 
ЕТ

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