В Вашингтоне выявлена первая смерть от коронавируса

В пятницу, 20 марта, в Вашингтоне была зафиксирована первая смерть от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию сегодня вечером предоставила журналистам мэр столицы США Муриэл Баузер.

Сообщается, что от коронавирусной инфекции скончался 59-летний мужчина, который был доставлен в больницу на прошлой неделе с кашлем и высокой температурой.