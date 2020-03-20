Сотрудник МАГАТЭ заразился коронавирусом нового типа

В пятницу, 20 марта, стало известно, что коронавирусом нового типа заразился один из сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщили в венском отделении ООН.

Установлено, что в последний раз зараженный коронавирусной инфекцией посещал Венский международный центр 13 марта. Сейчас сотрудник МАГАТЭ находится на карантине.