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Сотрудник МАГАТЭ заразился коронавирусом нового типа

, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Сотрудник МАГАТЭ заразился коронавирусом нового типа
анализ крови, pixabay.com
В пятницу, 20 марта, стало известно, что коронавирусом нового типа заразился один из сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщили в венском отделении ООН.
 
Установлено, что в последний раз зараженный коронавирусной инфекцией посещал Венский международный центр 13 марта. Сейчас сотрудник МАГАТЭ находится на карантине.
 
Подчеркивается, что это уже второй случай заболевания COVID-19, выявленный у сотрудника одного из отделений Организации Объединенных Наций в Вене. В минувший вторник сообщалось, что коронавирус был подтвержден у женщины, работавшей уборщицей в Венском международном центре.
ЕТ

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