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Госдеп США приостанавливает оказание визовых услуг во всех странах

, 19:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Госдеп США приостанавливает оказание визовых услуг во всех странах
флаг США, pixabay.com
Госдепартамент Соединенных Штатов Америки в пятницу, 20 марта, принял решение о приостановке выдачи виз в своих посольствах и консульствах во всех странах мира из-за пандемии коронавируса.
 
Подчеркивается, что с сегодняшнего дня посольства и консульства отменяют все плановые встречи по иммиграционным и не иммиграционным визам. Уточняется также, что работа будет возобновлена, как только это станет возможным, однако в настоящий момент ведомство не может назвать точную дату.
 
Отмечается, однако, что дипмиссии продолжат оказывать услуги гражданам США.
ЕТ

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