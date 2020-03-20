Госдеп США приостанавливает оказание визовых услуг во всех странах

Подчеркивается, что с сегодняшнего дня посольства и консульства отменяют все плановые встречи по иммиграционным и не иммиграционным визам. Уточняется также, что работа будет возобновлена, как только это станет возможным, однако в настоящий момент ведомство не может назвать точную дату.