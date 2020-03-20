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В Великобритании медсестра расплакалась после 48-часовой смены из-за пустых полок в магазинах

, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

В Великобритании медсестра расплакалась после 48-часовой смены из-за пустых полок в магазинах
пустые полки в супермаркете, Stephen Lock/Keystone Press Agency
В Великобритании медсестра не смогла купить продукты после 48-часовой смены в больнице. Женщина так устала и была настолько разочарована, что публично дала волю своим эмоциям и расплакалась.
 
Британка по имени Доун Билброу зашла после долгой работы в магазин, чтобы купить еды, но из-за высокого спроса на продукты на фоне пандемии коронавируса, обнаружила там лишь пустые полки. Она поделилась с подписчиками видеозаписью, на которой в слезах пожаловалась на отсутствие продуктов и призвала жителей Британии оставлять еду и другим людям. Роликом поделилось издание Daily Mail.
 
Многие поддержали медсестру и даже были готовы отдать ей свои запасы.
ЕТ

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