Мишустин оценил ситуацию с продовольствием

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19 марта 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Российский премьер-министр Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с продовольствием в стране. Глава кабмина заверил, что продуктов хватит на всех.

Мишустин заверил, что правительство контролирует, чтобы россияне имели возможность получать свежие продукты, несмотря на пандемию коронавируса.

«Продуктов питания у нас достаточно, мы и дальше будем делать всё, чтобы наши люди могли покупать свежие продукты — хлеб, молоко, мясо — и в магазинах не было бы пустых полок», - сказал премьер-министр.

Ранее стало известно, что в Москве из-за коронавируса умерла первая пациентка. Отмечается, что 79-летняя женщина страдала от ряда хронических заболеваний.