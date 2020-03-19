Умершая в больнице от коронавируса 79-летняя женщина имела ряд серьезных заболеваний

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 марта 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

В России стало известно о первом скончавшемся из-за корононавирусной инфекции COVID-19. Им стала 79-летняя москвичка. Отмечается, что женщина страдала от ряда хронических болезней.

«Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2», - сказано в штабе по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Известно, что женщина находилась в изолированном боксе. Пациентка прошла комплексную интенсивную терапию в реанимации.