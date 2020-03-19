В Италии рассказали о причине высокой смертности от коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери объяснил, почему в Италии зафиксирована такая высокая смертность от коронавируса. Сам Силери также попал в число зараженных COVID-19.
Замминистра предположил, что уровень смертности связан с тем, что в Италии большое количество пожилых людей, для которых коронавирусная инфекция крайне опасна. Он отметил, что 42% жертв заболевания старше 80 лет.
«Пожилые в возрасте свыше 80 лет составляют 7% населения, то есть высокий порог связан с тем, что в Италии дольше живут… Но, очевидно, с возрастом приходит хрупкость здоровья, и осложнения коронавируса становятся смертельными», - отметил Силери.