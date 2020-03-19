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В Италии рассказали о причине высокой смертности от коронавируса

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Италии рассказали о причине высокой смертности от коронавируса
Фото: pixabay.com

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери объяснил, почему в Италии зафиксирована такая высокая смертность от коронавируса. Сам Силери также попал в число зараженных COVID-19.

Замминистра предположил, что уровень смертности связан с тем, что в Италии большое количество пожилых людей, для которых коронавирусная инфекция крайне опасна. Он отметил, что 42% жертв заболевания старше 80 лет.

«Пожилые в возрасте свыше 80 лет составляют 7% населения, то есть высокий порог связан с тем, что в Италии дольше живут… Но, очевидно, с возрастом приходит хрупкость здоровья, и осложнения коронавируса становятся смертельными», - отметил Силери.

АБ

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