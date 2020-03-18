В итальянских крематориях образовались очереди из-за количества жертв коронавируса

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18 марта 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Экспресс газета

Фото: pixabay.com

В итальянском городе Бергамо в провинции Ломбардии образовалась двухнедельная очередь в крематории. Как стало известно «Аргументам недели», герметичные гробы с погибшими от коронавируса стоят возле церквей.

«Печи крематориев работают 24 часа в сутки, но не справляются. Работники просят помощи у других структур. Похоронные бюро также перегружены… В крематории Бергамо, где сейчас больше всего пострадавших, очередь на 15 дней в крематориях на кремацию усопших», - сообщают итальянские СМИ.

Бергамо является эпицентром вспышки коронавируса COVID-19, в настоящее время число заболевших превысило 3,5 тысячи человек.