«Там одни трупики», - мэр Харькова сравнил профилактику коронавируса в Италии и на Украине

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18 марта 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Мэр Харькова объяснил жителям Украины необходимость прекращения работы общественного транспорта и привел в пример Италию. «Там уже никто не ездит, там одни трупики», - заявил Геннадий Кернес.

Чиновник поддержал введенные на Украине меры по профилактике и борьбе с коронавирусом. Он отметил, что власти Италии не стали вводить подобных жестких ограничений и останавливать движение общественного транспорта, но при этом страна несет огромные ущербы из-за распространения болезни.

«Аргументы недели» получили информацию от жительницы одного из итальянских городов о том, что в Италии пока в храмах не отпевают умерших . Тела скончавшихся хранят в герметичных гробах, они стоят десятками возле храмов до церковной службы. А потом будут захоронены.