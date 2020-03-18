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«Там одни трупики», - мэр Харькова сравнил профилактику коронавируса в Италии и на Украине

, 20:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

«Там одни трупики», - мэр Харькова сравнил профилактику коронавируса в Италии и на Украине
Фото: соцсети

Мэр Харькова объяснил жителям Украины необходимость прекращения работы общественного транспорта и привел в пример Италию. «Там уже никто не ездит, там одни трупики», - заявил Геннадий Кернес.

Чиновник поддержал введенные на Украине меры по профилактике и борьбе с коронавирусом. Он отметил, что власти Италии не стали вводить подобных жестких ограничений и останавливать движение общественного транспорта, но при этом страна несет огромные ущербы из-за распространения болезни.

«Аргументы недели» получили информацию от жительницы одного из итальянских городов о  том, что  в Италии пока в храмах не отпевают умерших .  Тела скончавшихся хранят в герметичных  гробах, они стоят  десятками  возле храмов до церковной службы. А  потом будут захоронены. 

АБ
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