В ВОЗ рассказали, можно ли заразиться коронавирусом от умерших

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17 марта 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, насколько опасными могут оказаться тела умерших от коронавируса COVID-19 людей. Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер объяснил, стоит ли беспокоиться работникам похоронных служб.

Линдмайер заявил, что умершие от коронавируса не представляют никакой опасности для здоровых людей, а потому работники моргов и ритуальных контор могут не опасаться заразиться опасной болезнью.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что коронавирус «распространяется воздушно-капельным путем, а не так, как, например, Эбола», а потому «тело само по себе не вызывает заражения».