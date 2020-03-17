Итальянские врачи рассказали, как умирают больные коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 марта 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: pixabay.com

В Италии зафиксирован массовый всплеск коронавируса, тысячи людей страдают от опасной болезни. Врачи рассказали, как проходят последние часы тех, кто так и не сумел побороть инфекцию.

Известно, что опаснее всего коронавирус COVID-19 для пожилых пациентов. Пенсионеры не всегда могут противостоять заболеванию, а потому врачам часто приходится становиться свидетелями их последних часов жизни. Врач Франческо Кортелларо рассказала, что люди умирают в сознании и осознают, что их жизнь вот-вот оборвется.

«Когда наступает их час — они это знают. Они в сознании, они не в нарколепсии. Они как будто тонут, но у них есть время это осознать. Последняя умершая пациентка была сегодня ночью. Это была бабушка, она хотела поговорить с внучкой. Я вытащила телефон и сделала видеоколл. Они попрощались. Скоро она ушла», - поделилась доктор.