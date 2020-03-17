Россиянка рассказала, как врачи вылечили ее от коронавируса

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17 марта 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Выздоровевшая от коронавируса жительница Нижнего Новгорода рассказала о том, через что ей прошлось пройти во время лечения, и призвала соотечественников не устраивать ненужную панику.

Девушка 1993 года рождения узнала о заболевании после возвращения из Милана. Она призналась, что у нее не было ухудшения самочувствия, однако врачи госпитализировали заболевшую на 11 дней. Нижегородка рассказала, что было странно находиться в больнице, но при этом не чувствовать себя заболевшей. При этом девушка осознавала необходимость прохождения полного курса лечения.

«Сейчас самочувствие отличное. Среди рекомендаций врачей – соблюдать здоровый образ жизни и не переохлаждаться. Мне хочется поблагодарить медицинский персонал больницы – врачей и медсестер - за поддержку», - рассказала она. Девушка призвала россиян соблюдать самоизоляцию, чтобы обезопасить родных и близких, а также следовать предписаниям Роскомнадзора по профилактике коронавируса.