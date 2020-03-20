Власти Австрии продлевают карантин по коронавирусу

Власти Австрии продлевают в стране карантин, введенный из-за распростраения коронавирусной инфекции COVID-2019. Австрийский канцлер Себастьян Курц сегодня объявил о продлении до 13 апреля карантинного режима в связи с ухудшающейся эпидемической ситуацией.
В Австрии до конца карантина закрыты учебные заведения, досуговые центры, учреждения культуры. В городах работают только аптеки и продовольственные супермаркеты.
На сегодняшний в Австрии зафиксировано 2 203 случая заражения новым вирусом COVID-2019. Несмотря на введенные меры, заболеваемость пока не снижается.
Растет число заболевших в Испании.