Власти Австрии продлевают карантин по коронавирусу

Аргументы Недели → В мире 13+

20 марта 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Власти Австрии продлевают в стране карантин, введенный из-за распростраения коронавирусной инфекции COVID-2019. Австрийский канцлер Себастьян Курц сегодня объявил о продлении до 13 апреля карантинного режима в связи с ухудшающейся эпидемической ситуацией.

В Австрии до конца карантина закрыты учебные заведения, досуговые центры, учреждения культуры. В городах работают только аптеки и продовольственные супермаркеты.

На сегодняшний в Австрии зафиксировано 2 203 случая заражения новым вирусом COVID-2019. Несмотря на введенные меры, заболеваемость пока не снижается.

Растет число заболевших в Испании.