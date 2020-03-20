Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Испании приближается к 20 тысячам

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20 марта 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта pexels.com

Число заразившихся коронавирусом в Испании увеличилось до 19980 человек. По данным испанского министерства здравоохранения, за сутки зарегистрировано 2 806 новых заразившихся коронавирусом. За сутки от осложнений скончились 235 человек, у которых был выявлен новый вирус COVID-19.

Всего в Испании от коронавируса скончались 1 002 человека, - сообщает испанское издание El Pais. На сегодняшний день по числу заразившихся коронавирусом Испания обогнала Иран. В Исламской Республике Иран по состоянию на 20 марта зарегистрировано 19 664 случая коронавируса. Больше заболевших COVID-19, чем в Испании, только в Италии и Китае.

Жителям Испании рекомендуют не выходить на улицы. Знакомые, живущие в этой стране, рассказывают, что полиция разгоняет людей от моря, грозя штрафами.

На Канарах жители острова Тенерифе обсуждают видеообращение русскоговорящего врача, которая считает, что пациенты могут заражаться от медиков. Врач по имени Оксана возмущена, что в Испании нет защиты у врачей - только маска, спиртовой гель и перчатки. Она раскритиковала испанское здравоохранение, которое раньше хвалила. Она призывает людей сидеть дома.

В России людей с симптомами ОРВИ призывают вызывать врача на дом, но не идти в поликлинику. А заболевших, приехавших из отпуска из-за границы, вызывать "скорую".