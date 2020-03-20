Эксперт оценил заявление экс-президента Польши о роли РФ в будущем мироустройстве

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир Оленченко оценил слова экс-президента Польши Леха Валенсы о роли России в будущем мироустройстве.

Ранее Валенса заявил, что попытки исключить РФ из дискуссии о будущем мироустройстве являются ошибочными – страна должна принимать в этой дискуссии активное участие, чтобы была создана структура, устраивающая все стороны.