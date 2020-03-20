Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Эксперт оценил заявление экс-президента Польши о роли РФ в будущем мироустройстве

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Эксперт оценил заявление экс-президента Польши о роли РФ в будущем мироустройстве
экс-президент Польши Лех Валенса, Jens Kalaene/dpa
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир Оленченко оценил слова экс-президента Польши Леха Валенсы о роли России в будущем мироустройстве.
 
Ранее Валенса заявил, что попытки исключить РФ из дискуссии о будущем мироустройстве являются ошибочными – страна должна принимать в этой дискуссии активное участие, чтобы была создана структура, устраивающая все стороны.
 
Оленченко в беседе с Радио Sputnik подчеркнул, что Запад пытается построить мировой порядок без участия России, однако понимает, что данный порядок является неустойчивым и неработоспособным. Эксперт считает, что Валенса прав, говоря о том, что строительство нового миропорядка должно быть совместным процессом.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью