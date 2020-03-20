В Госдуме высказались о воздушной разведке НАТО у российских границ

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20 марта 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что страны-члены Североатлантического альянса по-прежнему пытаются получить разведывательные данные вблизи российских границ.

Швыткин с сожалением констатировал, что страны блока НАТО наращивают военное присутствие рядом с границами РФ. Кроме того, в десятки раз увеличиваются учения, которые проводит альянс. Все это соизмеримо с наращиванием военного бюджета Соединенных Штатов Америки и других государств, состоящих в НАТО.

Напомним, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за минувший год интенсивность воздушной разведки у границ Российской Федерации со стороны Североатлантического альянса выросла на 20%.