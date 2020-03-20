Шойгу: НАТО нарастила интенсивность воздушной разведки у границ РФ

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20 марта 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Шойгу, Sergey Bobylev/globallookpress.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России на Юго-Западном стратегическом направлении. По его словам, по сравнению с прошлым годом интенсивность воздушной разведки со стороны Североатлантического альянса выросла на 20%.

«Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд стран использует любые предлоги для наращивания военного присутствия вблизи наших границ … в 2019 году в акватории Черного моря поочередно несли боевую службу 25 боевых кораблей НАТО. Каждый третий из них имел на борту крылатые ракеты», - пояснил глава оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что с начала 2020 года «натовская авиация выполнила более 80 разведывательных полетов» вдоль российских границ. Он добавил, что с осени 2019 года «ежедневно осуществляется патрулирование Черноморской зоны самолетами стратегической радиоэлектронной разведки и базовой патрульной авиации, а также беспилотными летательными аппаратами».