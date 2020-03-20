На Украине зарегистрирован первый пациент, излечившийся от коронавируса

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20 марта 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил радостную новость. Политик рассказал, что в стране зарегистрирован первый пациент, излечившийся от коронавируса.

Зеленский поделился: мужчине из Черновцов сделан повторный лабораторный анализ на коронавирусную инфекцию, и он во второй раз показал выздоровление пациента. Сегодня его выписывают из больницы.

По стоянию на 20 марта на Украине зафиксированы 26 случаев заражения коронавирусом, три из них - летальные.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о введении полного карантина в Москве из-за коронавирусной инфекции.