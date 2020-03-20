В Кремле оценили ситуацию с «закрытием Москвы» из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о введении полного карантина в Москве из-за коронавирусной инфекции. Известно, что в Сети последнее время часто появляется подобная информация.
«Это клеветническая информация. Никаких совещаний не проводилось, соответственно, ничего подобного не обсуждалось», - ответил на соответствующий вопрос Песков.
Официальный представитель Кремля уточнил, что «меры по закрытию Москвы» сейчас «просто никак не обсуждаются».
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова опровергла информацию о введении ЧС в столице и назвала распространённые сообщения ложью.
Кроме того, в столице выздоровели еще четыре человека.