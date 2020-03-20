В Кремле оценили ситуацию с «закрытием Москвы» из-за коронавируса

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20 марта 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о введении полного карантина в Москве из-за коронавирусной инфекции. Известно, что в Сети последнее время часто появляется подобная информация.

«Это клеветническая информация. Никаких совещаний не проводилось, соответственно, ничего подобного не обсуждалось», - ответил на соответствующий вопрос Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что «меры по закрытию Москвы» сейчас «просто никак не обсуждаются».

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова опровергла информацию о введении ЧС в столице и назвала распространённые сообщения ложью.

Кроме того, в столице выздоровели еще четыре человека.