В Оперативном штабе опровергли слухи о введении режима ЧС в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

17 марта 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото m24.ru

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», - сказала Анастасия Ракова.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о расширении ограничительных мер из-за короновируса. В частности государственные школы с 21 марта по 12 апреля будут закрыты, а работа кружков и секций программы «Московское долголетие» приостановлена.

По информации Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, за последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан РФ. Таким образом, в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции.