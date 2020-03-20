Коронавирус заставил NASA приостановить сборку ракет для полетов на Луну и Марс

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20 марта 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

В пятницу NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System и Orion из-за угрозы распространения коронавируса.

Сообщается, что ограничения были введены из-за растущего числа случаев заражения COVID-19 в районе производств. Кроме этого, в NASA появились факты самоизоляции сотрудников, есть и один подтвержденный случай коронавируса среди персонала.

Из-за этого NASA переходит на четвертый этап внутренней системы реагирования, которая подразумевает закрытие всех объектов агентства, полный переход на удаленные рабочие контакты и отмену всех поездок сотрудников. В этой связи сборка космический кораблей, предназначенных для полетов на Лугу и Марс временно невозможна.

Ранее сообщалось, что в России начали тестирование вакцины от коронавируса.