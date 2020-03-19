Из-за коронавируса на Украине освоили новый вид контрабанды

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19 марта 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пограничная служба Украины

фото пограничной службы Украины

На украино-румынской границе задержан водолаз, который занимался контрабандой. Он переправлял медицинские маски в Румынию.

Водолаз был задержан на берегу реки Тиса. Мужчина выходил из воды.

«Никаких документов мужчина при себе не имел, однако сообщил, что является гражданином Украины», — сообщила пресс-служба пограничного ведомства Украины: «Также правонарушитель признался, что переправлял в соседнюю Румынию маски».

Коронавирус стал опаснейшей болезнью. Из-за него уже появился дефицит масок и бинтов. Судя по всему, в Румынию они исчезли полностью, поэтому стали выгодными для контрабандистов.