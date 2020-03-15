«Масок нет, подите прочь». Коронавирус и российские аптеки

Аргументы Недели → Общество 13+

15 марта 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Фото: соцсети

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на улучшение не идёт. В странах Европы по-прежнему карантинная зона. Италия уже превратилась в новый Ухань, блокированный со всех сторон. Не лучше положение и в нашей стране. Коронавирусу удалось проникнуть на территорию России.

И приходит он вовсе не из Китая, а из европейской солнечной Италии, в которой слишком много наших туристов. Люди возвращаются после отдыха и сразу же становятся заложниками болезни. Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, они вынуждены таскаться по изоляторам под строгим присмотром медиков. С каждым днём Российский оперативный штаб по Covid-19 диагностирует всё новые случаи заражения.

А что же с масками? Масок в отечественных аптеках по-прежнему нет. Большая часть фармацевтических отделений Москвы не предоставляет покупателем жизненно необходимые приспособления. Неужто их дирекция всерьёз желает массового распространения инфекции?! Не хотелось бы в это верить. Но иногда людям приходят в головы именно такие мысли. Масок нет почти в 50% российских аптек. На вопросы о причинах их отсутствия, как правило, никто не отвечает. Бывали и случаи наоборот, когда продавец предлагал купить набор из 5 масок за 200 рублей, хотя стоимости 1-й маски в большинстве аптек – не менее 20 рублей за штуку. Бывало, что работники организаций предлагали и какую-то неизвестную доселе жидкость, утверждая, что она может всерьёз защитить от надвигающегося коронавируса. Стоимость подобного «вещества» была внушающей – от 800 до 1000 рублей. К тому же появлялись и надписи о наличии лекарств от инфекции Covid-19. Всё это, разумеется, было обыденным маркетинговым ходом для привлечения покупателей в аптеки. Но все уже прекрасно знают, что наживаться на панике – далеко не благородное дело.

Паника в Москве и российских регионах продолжается по-прежнему. Всюду и везде слышны разговоры о надвигающейся угрозе. Но при этом в большинстве аптек совсем нет масок либо имеются какие-то странные лекарства, якобы защищающие от новых вирусов. Налицо нечестный маркетинг, которого быть не должно даже в тихое и спокойное время. В итоге возникает ситуация, заставляющая думать о неподготовленности нашей системы здравоохранения к глобальной пандемии.