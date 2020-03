Пищевые расстройства могут быть одним из симптомов коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

19 марта 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: riafan.ru

Фото: Pixabay

Ученые считают, что одним из самых распространенных симптомов COVID-19, наряду с респираторными проявлениями, может быть нарушение пищеварения.

Исследователи проанализировали истории болезни 204 пациентов за период с 18 января по 28 февраля 2020 года. Выяснилось, что почти половина больных COVID-19 в качестве своей главной жалобы называли пищеварительные расстройства. Чаще всего это диарея или анорексия, полное отсутствие аппетита. Менее распространенными симптомами были тошнота, рвота и боли в животе.

По данным журналов The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology, такое исследование основано на наблюдениях в трех больницах города Ухань в Китае.

