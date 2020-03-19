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В Турции 15 человек умерли, спасаясь от коронавируса алкоголем

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Турции 15 человек умерли, спасаясь от коронавируса алкоголем
Фото: pixabay.com

В Турции несколько десятков человек попали в реанимацию, а 15 скончались после того, как отравились поддельным алкоголем. При помощи спиртного они пытались обезопасить себя от коронавируса.

Отмечается, что в настоящее время 60 человек находятся в Стамбуле в реанимации. Выходцы из Туркмении употребили спирт для наружного применения в целях профилактики коронавирусной инфекции. Некачественный алкоголь вызвал массовое отравление, в результате чего 15 человек скончались. Известно, что семеро причастных к продаже поддельного спиртного задержаны, ведется расследование.

АБ

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