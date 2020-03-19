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В США коронавирус нашли у двух конгресменов

, 13:51 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В США коронавирус нашли у двух конгресменов
Дональд Трамп с заявление о COVID-19 на фото Globallookpress.com/ Kevin Dietsch

Сразу у двух американских конгресменов обнаружился коронавирус. Политики уже отправились в карантин. Работа парламента парализована.

Опасной болезнью заразились республиканец и демократ. COVID-19 был диагностирован у сенатора от штата Юра Бена Макадамса. Еще одним пострадавшим стал его коллега от штата Флорида Марио Диас-Баларта.

Опасные симптомы у конгрессмена от Флориды появились в субботу. У него появился жар и сильная головная боль. Парламентарий из Юты почувствовал недомогание после поездки в Вашингтон. У него появились симптомы простуды. Тесты на коронавирус дали положительный результат. Сейчас Бен Макадамс находится дома.

Сейчас работа американского парламента временно приостановлена. Заседания палаты представителей и сената не проводятся.

Коронавирус стал опаснейшей болезнью. Политики уже становились жертвами нового вируса. В Иране COVID-19 заразились несколько десятков депутатов. А один из чиновников в этой стране скончался.

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